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        Haberler Spor Voleybol Koç Holding, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ağırladı

        Koç Holding, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ağırladı

        Koç Holding, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı özel bir davette konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Koç Holding, Filenin Sultanları'nı ağırladı

        Koç Holding, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı özel bir davette konuk etti.

        Holdingden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetimi, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve teknik ekibi, İstanbul'da bir lokantada düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

        Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, Milli Takım'ın Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra yıllar içinde elde ettiği başarılar kutlandı. Buluşma, Rahmi Koç ve Ömer Koç'un sporcular, teknik ekip ve davetlilerle çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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        Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Ömer Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilham verdiniz. Bu bakımdan Atatürk'ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum. Laik Cumhuriyet'i ve onun değerlerini yaşatacak olan, siz cesur Türk kadınlarısınız. Hepinizi canıgönülden tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

        Koç Topluluğu olarak sporu uzun yıllardır desteklediklerini kaydeden Koç, "OPET ve Arçelik ile sizin yanınızda olmaktan onur duyuyoruz ve bu desteğimizi Türk kadınına ve kadın voleybolunun geleceğine duyduğumuz inancın bir göstergesi olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Türk kadın voleybolunun geldiği noktada sporcuların ve teknik ekibin emeğinin yanı sıra uzun soluklu desteklerin de büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Milli Takımımız yalnızca kazandığı kupalarla değil, yıllardır ortaya koyduğu mücadele ve gençlere verdiği ilhamla da hepimizi gururlandırıyor. Bu başarıların sürdürülebilir olması için Türk voleyboluna inanan ve uzun yıllardır yanımızda olan paydaşlarımızın desteğini son derece kıymetli buluyoruz. Koç Topluluğu şirketleri yıllardır voleybolun ve Milli Takımımızın önemli destekçileri arasında yer alıyor. Bu akşam da Koç Topluluğunun, Milli Takımımıza 1 milyon avro destek sağlayacağı bilgisini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum."

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        A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da milli formayla kazandıkları her başarıda çok büyük bir gurur hissettiklerini aktardı.

        Başarının yalnızca sahada mücadele eden oyuncularla kazanılmadığını vurgulayan Dündar, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Federasyonumuzdan teknik ekibimize, ailelerimizden tribünleri dolduran taraftarlarımıza, yıllardır Türk voleyboluna inanan ve bizi destekleyen sponsorlarımıza kadar çok büyük bir ekibin emeğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Takım olarak burada ağırlanmak ve hep birlikte elde ettiğimiz başarıların böyle güzel bir buluşmayla taçlandırılması, bizim için çok değerli. Koç Topluluğuna ve Türk voleyboluna uzun yıllardır destek veren OPET ve Arçelik'e takım arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bizim için en güzel şeylerden biri de kazandığımız başarıların çocuklara ve genç kızlara ilham verdiğini görmek. Umarım bugün bizim yaşadığımız bu gurur, yeni nesillere 'Onlar yapabildiyse, biz de yapabiliriz' dedirtir. Sportif başarıların ötesinde, bizleri en çok mutlu eden şeylerden biri de bu olur."

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        #Koç Holding
        #Voleybol
        #Filenin Sultanları
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