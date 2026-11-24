Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak olan Kocaelispor, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Selçuk İnan, Fenerbahçe karşılaşmasındaki oyun planına ve Matej Maglica'nın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çorum FK deplasmanına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İnan, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz ile teknik direktör olarak karşı karşıya gelecek olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"TARAFTARIMIZLA, OYUNCULARIMIZLA HEP BERABER İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK"

Fenerbahçe karşısında takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ve alınan sonuçtan memnun olduğunu belirten Selçuk İnan, "Benim en çok memnun olduğum taraf, takımdaki oyuncuların hepsinin iyi bir performans vermesi. En nihayetinde bu bir takım oyunu. Takım olgusunu oluşturmak ve bu bilinçle mücadele etmek bence son Fenerbahçe maçındaki en büyük artımızdı. Bu yüzden de oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Taraftarımızla, oyuncularımızla hep beraber iyi bir maç çıkardık. Her ne kadar maçın sonlarındaki golden sonra biraz burukluk yaşasak da bence çok önemli bir skor aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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"MATEJ'İ LUKAKU YA DA VEDAT'LA EŞLEŞTİRMEK ÖNEMLİ PLANLARIMIZDAN BİRİYDİ"

Fenerbahçe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve attığı golle de takımına katkı sağlayan Matej Maglica'nın performansını değerlendiren İnan, oyuncuyu tercih etmesinin nedenlerini de anlatarak, "Öncelikle Emir Ortakaya'nın da hakkını yemeyelim. Emir, diğer bütün oyuncularımız gibi çok önemli performans gösteriyor. Hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Form grafiğinin yüksek olması tabii ki ilk 11 için bir şeyleri hak etmek anlamına geliyor. En azından ben takım içinde oyuncularıma bunu hissettirdiğimi düşünüyorum. Bazı maçlarda, bazı anlarda oyuncu değişiklikleri olabiliyor. Bunu defalarca yaptık. Şükürler olsun ki bu hafta da Matej Maglica iyi performans verdi. Matej'i Lukaku ya da Vedat'la eşleştirmek önemli planlarımızdan biriydi. Maç eksiği vardı, onu hazırladık. Kafamda böyle bir şey hep oluşturdum ve hafta boyunca bunu çalıştık. Rakiplere göre, bazen benim kendi kafamda belirlediğim oyun anlayışına göre böyle değişiklikler oluyor. Oyuncular da buna şimdiye kadar hep olumlu tepki verdiler" şeklinde konuştu.

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"ALDIĞINIZ HER PUAN ALTIN DEĞERİNDE"

Çorum FK'nın güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunu ve deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini belirten İnan, "Son iki maçta fazla gol yemiş olabilirler ancak çok önemli oyunculara sahipler. Çok rahat bir şekilde ofansif hücumlar gerçekleştirebiliyorlar. Önemli oyuncuları var. Çorum zor bir deplasman, biliyoruz. Ancak kendi oyunumuzu nasıl geliştirebiliriz, Çorum deplasmanında nasıl puan ya da puanlar alırız, bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Rakibimizin güçlü yanlarını, eksik yanlarını, hepsini ekibimizle beraber analiz edeceğiz. Doğru bir kadroyla, iyi bir mücadeleyle inşallah oradan puan ya da puanlar alacağız. Dediğim gibi ligde her maç çok zor, bütün takımlar iyi. Aldığınız her puan altın değerinde. Yenilmeden oradan gelmek, puan ya da puanlar almak bizim için çok önemli olacak. Bu yönde de çalışmalarımız bugün itibarıyla başlayacak zaten" ifadelerini kullandı.

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"Hepsiyle karşılaşmak çok güzel oluyor ama aynı zamanda yaşlandığınızı hissediyorsunuz"

Eski takım arkadaşı Burak Yılmaz ile teknik direktör olarak karşı karşıya gelecek olmasına ilişkin duygularını paylaşan Selçuk İnan, "Son dönemlerde zaten hep böyle arkadaşlarımızla artık bir araya geliyoruz. Artık futbolculuk bitti, hocalık dönemi. Hepsiyle karşılaşmak çok güzel oluyor ama aynı zamanda yaşlandığınızı hissediyorsunuz. Onlarla tekrar sahanın kenarında beraber olmak hep mutluluk veriyor. Anılarımız depreşiyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

"RIVAS DA ÇOK ÇALIŞIYOR, MÜCADELE EDİYOR"

Rivas'ın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirten ve Bruno Petkovic'in sakatlığını büyük ölçüde atlattığını söyleyen İnan, "Ben oyuncuların bireysel performanslarını çok yorumlamıyorum. Siz sorunca, maçtan sonra da bununla ilgili görüşümü bildirdim. Diğerleri gibi Rivas da çok çalışıyor, mücadele ediyor. Emeğinin de karşılığını alıyor şu an için. Ondan ve takım arkadaşlarının hepsinden de memnunum. İnşallah bu şekilde devam eder. Petkovic iyi durumda, onu söyleyebilirim. Fiziksel olarak çok iyi durumda değil ama en azından sakatlık olarak neredeyse tamamen iyileşti gibi. Bu hafta itibarıyla artık bizimle çalışmalarını yapacak. Bir aksilik olmazsa inşallah belki de Çorum maçında aramızda olacak" diyerek sözlerini tamamladı.