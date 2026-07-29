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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş karşılaşmaları, bu gece oynanan 4 maçla birlikte başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:29 Güncelleme:
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        Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşları başladı!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu başladı.

        3. TURA YÜKSELEN TAKIMLAR

        Karşılaşmaların ardından Letonya'dan Riga, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Apollon, Bulgaristan'ın CSKA 1948 ve Kosova'nın Darita takımları adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

        UEFA Konferans Ligi'nde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

        Riga (Letonya)-Vardar (Kuzey Makedonya): 5-2 (Uzatmada) (3-2)

        Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dila (Gürcistan): 3-0 (4-0)

        CSKA 1948 (Bulgaristan)-Spartak Trnava (Slovakya): 0-0 (Penaltıda 5-3) (0-0)

        Drita (Kosova)-Floriana (Malta): 2-1 (Uzatmada) (1-1)

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