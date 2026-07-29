Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş karşılaşmaları, bu gece oynanan 4 maçla birlikte başladı.
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:29 Güncelleme:
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu başladı.
3. TURA YÜKSELEN TAKIMLAR
Karşılaşmaların ardından Letonya'dan Riga, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Apollon, Bulgaristan'ın CSKA 1948 ve Kosova'nın Darita takımları adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi'nde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Riga (Letonya)-Vardar (Kuzey Makedonya): 5-2 (Uzatmada) (3-2)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dila (Gürcistan): 3-0 (4-0)
CSKA 1948 (Bulgaristan)-Spartak Trnava (Slovakya): 0-0 (Penaltıda 5-3) (0-0)
Drita (Kosova)-Floriana (Malta): 2-1 (Uzatmada) (1-1)
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