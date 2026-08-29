Lille: 2 - PSG: 2 | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Lille sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı. Uzatma dakikalarına 2-0 geride giren Paris temsilcisi, maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmasını bildi.
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 00:06 Güncelleme:
Fransa Ligue 1'de ikinci haftanın açılış maçında Lille ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Lille'in gollerini 21. dakikada Hakon Arnar Haraldsson ve 84'te Dilane Bakwa kaydetti.
PSG 4 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ
Uzatma dakikalarına 2-0 geride giren PSG, 90+1'de Vitinha ile farkı bire indirdi. Baskısını arttıran Paris ekibi, 90+5. dakikada Marquinhos'un golüyle sahadan puanla ayrılmasını bildi.
Bu sonucun ardından Lille 4 puana yükseldi. İki maçtır berabere kalan PSG ise 2 puana ulaştı.
Ligin 3. haftasında Lille deplasmanda Toulouse'la karşılaşacak. PSG ise sahasında Monaco'yu ağırlayacak.
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ