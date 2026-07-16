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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Lionel Messi'den bir rekor daha

        Lionel Messi'den bir rekor daha

        Arjantin 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırırken takımın yıldız ismi Messi, Dünya Kupası yarı finalinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        Messi yaşlanıyor, rekorları bitmiyor!

        FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin, geriye düştüğü maçta İngiltere’yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        Karşılaşmada yaptığı iki asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Lionel Messi, 39 yıl 21 günlükken sahaya çıkarak 1958 Dünya Kupası’nda Batı Almanya ile İsveç arasında oynanan mücadelede 37 yıl 236 gün ile forma giyen Fritz Walter ve Gunnar Gren’i geride bırakarak bu rekorun da sahibi olmayı başardı.

        Messi, 21 golle turnuva tarihinin en golcü ismi konumunda. Dünya Kupası’nda 12 asist ile ilk sırada yer alan 39 yaşındaki yıldız futbolcu, 33 gol katkısıyla da zirvede yer alıyor.

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