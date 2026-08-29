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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 2 - Nottingham Forest: 2 | MAÇ SONUCU

        Liverpool: 2 - Nottingham Forest: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı. 4 golün çıktığı mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 16:40 Güncelleme:
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        Liverpool'a Nottingham çelmesi!

        İngiltere Premier Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Nottingham'ın gollerini 24. dakikada Dan Ndoye ve 70'te Morgan Gibbs-White'dan (p) geldi. Ev sahibi ekibin golleri ise 60. dakikada Alexander Isak ve 82'de Victor Munoz'dan geldi.

        Ayrıca Liverpool'un 32. dakikada Florian Wirtz ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonucun ardından Liverpool üst üste 2. beraberliğini aldı ve 2 puana ulaştı. Galibiyetle tanışamayan Nottingham ise 1 puana yükseldi.

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        Ligin 3. haftasında Liverpool deplasmanda Ipswich Town'a konuk olacak. Nottingham Forest ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

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        #premier lig
        #LİVERPOOL
        #nottingham fores
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