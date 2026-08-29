Liverpool: 2 - Nottingham Forest: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Nottingham'ın gollerini 24. dakikada Dan Ndoye ve 70'te Morgan Gibbs-White'dan (p) geldi. Ev sahibi ekibin golleri ise 60. dakikada Alexander Isak ve 82'de Victor Munoz'dan geldi.

Ayrıca Liverpool'un 32. dakikada Florian Wirtz ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Liverpool üst üste 2. beraberliğini aldı ve 2 puana ulaştı. Galibiyetle tanışamayan Nottingham ise 1 puana yükseldi.

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Ligin 3. haftasında Liverpool deplasmanda Ipswich Town'a konuk olacak. Nottingham Forest ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.