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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret!

        Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı ve beraberindeki heyeti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 20:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Londra Belediye Başkanı'ndan G.Saray'a ziyaret

        Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, beraberindeki heyet ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'taki ziyarette Özbek ve Sadiq Khan'ın yanı sıra Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Can Natan, yönetim kurulu üyesi Ozan Bingöl Yurtsever, Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk ve futbolculardan İlkay Gündoğan ile Gabriel Sara yer aldı.

        DURSUN ÖZBEK: MAÇLARIMIZDAN BİRİNE DAVET EDECEĞİM

        Dursun Özbek, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı ağırladıkları için çok gururlu olduklarını aktararak, "Sadiq Khan, Galatasaray'ı çok seven birisi. Galatasaray fanatiği olması da bizim için büyük bir gurur vesilesi. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Maçlarımızdan birine sizi davet edeceğim. Ayrıca üst üste beşinci şampiyonluğumuzu kutladığımızda da burada olmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

        SADIQ KHAN: ZİYARETİMİN EN SEVDİĞİM KISMI G.SARAY'IN STADINA GELMEK

        Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise İskoç Graeme Souness'in Galatasaray'ın teknik direktörü olmasıyla sarı-kırmızılı takımı desteklemeye başladığını belirtti.

        Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Londra Belediye Başkanı olduğu için gururlu olduğunu anlatan Khan, "İstanbul'da da harika bir gün geçirdim ancak bir itirafta bulunmam gerekiyor. Ziyaretimin en sevdiğim kısmı Galatasaray'ın stadına gelmek. Bu benim için adeta bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Sevdiğim ve hayranlık duyduğum takım Liverpool ancak gençlik yıllarımda idolüm Graeme Souness Galatasaray'a geldi ve o zamandan beri bu takımı destekliyorum. Galatasaray'ın Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazandığını izlemek bana büyük mutluluk vermişti. Ardından UEFA Süper Kupa zaferi de geldi. Daha sonra rekorlar kıran futbolcu ve teknik direktörle tanışma fırsatı buldum. İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve başkanla da tanıştım." diye konuştu.

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        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptığını kaydeden Khan, şunları söyledi:

        "Liverpool'un Galatasaray ile finale kadar karşılaşmamasını umuyorum. Ancak bu yıl tarihe geçebiliriz. Ben uğurlu bir tılsımım ve bu yüzden her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Başkana bir şey söylemek isterim. Belki kendisi bunun farkında değildir ama bu röportajı izleyenler biliyor ki Galatasaray taraftarları yalnızca İstanbul'da ya da Türkiye'de değil. Londra'da ve dünyanın dört bir yanında da Galatasaray taraftarı var. Londra'da bununla gurur duyuyorum. Londra'da Türk kökenli 500 binden fazla vatandaşımız var. Bunların arasında Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban da bulunuyor. Onun birinci takımı Galatasaray, ikinci takımı ise Arsenal. Arsenal'i tuttuğu için onu affediyorum. Çünkü Mete, Galatasaray'ı da destekliyor. İkimiz de bu muhteşem statta bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üst üste beşinci şampiyonluk için yeniden buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

        OKAN BURUK: G.SARAY BİR DÜNYA MARKASI

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Sadiq Khan'ın sıcaklığı ve sempatikliğiyle gönlünü kazandığını dile getirerek, "Bu takımda oynamak istediğini belirtti. 'Serbest şekilde gelebilirim, hatta üstüne para da veririm.' dedi. Galatasaray bir dünya markası. Geçmişte Arsenal galibiyetimiz var. O da Liverpool taraftarı olduğu için ona da ayrıca sevinmiş. Graeme Souness tabii ki benimle beraber çalıştı. Onun çok sevdiği bir isim." dedi.

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        #Okan Buruk
        #Dursun Özbek
        #galatasaray
        #Sadiq Khan
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