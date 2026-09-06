Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında AufSchalke Arena'da oynanan karşılaşmada Schalke 04 ile Bayern Münih 0-0 berabere kaldı.

Ev sahibi ekipte Türk savunmacı Hasan Kuruçay ilk 11'de maça başladı ve 74 dakika sahada kaldı. Diğer yandan yine mavi-beyazlılarda 65. dakikada Ebimbe'nin yerine Mertcan Ayhan, 84. dakikada Aouchiche yerine Kenan Karaman oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Schalke 04 ligde ilk puanını alırken Bayern Münih ise 4 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 3. haftasında Schalke 04 deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Bayern Münih ise deplasmanda Elversberg'e konuk olacak.