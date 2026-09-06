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        Haberler Spor Futbol Almanya Schalke - Bayern Münih: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Schalke - Bayern Münih: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Schalke 04 ile Bayern Münih 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 00:18 Güncelleme:
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        Schalke'den Bayern Münih'e çelme!

        Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında AufSchalke Arena'da oynanan karşılaşmada Schalke 04 ile Bayern Münih 0-0 berabere kaldı.

        Ev sahibi ekipte Türk savunmacı Hasan Kuruçay ilk 11'de maça başladı ve 74 dakika sahada kaldı. Diğer yandan yine mavi-beyazlılarda 65. dakikada Ebimbe'nin yerine Mertcan Ayhan, 84. dakikada Aouchiche yerine Kenan Karaman oyuna dahil oldu.

        Bu sonucun ardından Schalke 04 ligde ilk puanını alırken Bayern Münih ise 4 puana yükseldi.

        Bundesliga'nın 3. haftasında Schalke 04 deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Bayern Münih ise deplasmanda Elversberg'e konuk olacak.

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        #bundesliga
        #Schalke 04
        #BAyern Münih
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