Mail yoluyla kovulmuştu: Vitor Pereira süreci anlattı

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan gönderilme süreci ve gelecekteki planıyla ilgili konuştu.

2 DAKİKA KALA MAIL'LE GÖNDERİLDİ

30 Haziran 2026... Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Saat 23.58'de Pereira'nın mail kutusuna bir mail düştü: Artık Nottingham Forest'ın teknik direktörü değil!

YERİNE GLASNER GETİRİLDİ

Pereira'nın, Nottingham Forest ile sözleşmesinde, hem kendisinin hem de kulübün haziran ayı bitmeden sözleşmeyi feshedebileceğini belirten özel bir madde vardı. Forest, bu maddeyi kullandı ve Pereira ile yollarını ayırarak Oliver Glasner'i takımın başına getirdi.

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"BENİ İSTEMEDİKLERİNİ DÜŞÜNDÜRECEK HİÇBİR ŞEY DUYMADIM"

Pereira, kulübün bu kararının şok oldu! The Athletic'teki röportajında o süreci anlatan 58 yaşındaki teknik adam, "Beni düşünmediklerini hissettirecek ya da düşündürecek hiçbir şey duymadım. Sonuçta, kulüp için ne istediklerine karar verme hakkı onlardaydı ve ben bunu kabul ediyorum." dedi.

"ADİL DEĞİLDİ"

Sözlerine devam eden Vitor Pereira, "Ancak, tek adil olmayan şey, bunu yapma şekilleriydi, Adil olmayan tek şey buydu. Bir mail gönderme... Gece yarısına iki dakika kala, oysa sezon öncesi için her şeyi ayarlamıştık." diye konuştu.

"BÖYLE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Pereira, "Bana şöyle deselerdi; "Vitor, her şeyi ayarlamış olsan da başka bir seçeneğimiz var' Tamam, futbol böyle bir şey. Kariyerim boyunca farklı ülkelerde, farklı kültürlerde uzun yıllar çalıştım. Çok fazla deneyimim var ve futbolun bazen böyle olduğunu biliyorum." sözlerini sarf etti.

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"İNSANLARIN VE OYUNCULARIN SEVGİSİNİ HİSSEDİYORUM"

Portekizli teknik adam, "Geçmişi kafama takan biri değilim. Şimdiki zamanda yaşamayı tercih ederim ve şimdiki zaman, çalışmak, kendimi hazırlamak ve bir sonraki fırsat için daha güçlü olmak demektir. Orada yaptığımız işi aklımda tutmak istiyorum ve taraftarların, kulüpteki insanlar ve oyuncuların sevgisini hissediyorum. Kalbimde ve zihminde sakladığım şey budur." sözlerini sarf etti.

BAŞKAN İLE İLİŞKİSİ

Vitor Pereira, Nottingham Forest'ta yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen kulübün sahibi Evangelos Marinakis ile ilişkisinin, "İyi, profesyonel ve saygılı." olarak tanımladı.

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"AMACIM FUTBOL ANLAYIŞIMIZI GELİŞTİRMEKTİ"

Şu anda boşta olmasına rağmen çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Vitor Pereira, "Geçen ay çalışmaya başladım; sadece Premier Lig’deki değil, dünyanın her yerindeki en iyi takımları analiz etmeye başladım. Amacım futbol anlayışımı geliştirmek, diğer teknik direktörlerin yeni taktiklerini ve fikirlerini anlamak ve yeni antrenmanlar oluşturmaktı. İşte seviyemizi yükseltmenin yolu budur." diye konuştu.

PREMIER LİG'E DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Geleceği konusunda mesaj veren ve hedefinin Premier Lig'e dönmek olduğunu söyleyen 58 yaşındaki çalıştırıcı, diğer ülkelere de kapıyı kapatmadı.

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HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Premier Lig'de son maceralarını Wolves ve Nottingham Forest'ta yaşayan Pereira, iki İngiliz ekibinin başına da kötü oldukları ve ligde son sıralarda yer aldıkları dönemde geçmişti. Pereira, bu kez böyle bir deneyim yaşamak istemediğini ve hedefinin Premier Lig'de şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

"ÖZEL BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORUM"

"Ben bir itfaiyeci değilim." diyen Portekizli teknik adam, "Ligin en iyi teknik direktörleriyle mücadele ederek ve rekabet ederek kendimi kanıtlamak ve özel bir şey başarmak istiyorum. Sezon ortasında göreve başladığınızda, bunun nedeni bir şeylerin yolunda gitmemesidir. Bu, durumu kabul etmem ve güçlü bir yapı oluşturmak için enerjiyle işe başlayıp doğru adımları atmam gerektiği anlamına gelir. Ancak gelecekteki hedefim, Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermektir." dedi.

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"ANA HEDEFİM BU"

Vitor Pereira, "Kariyerime bakarsanız, İngiltere’ye gelmeden önce neredeyse her zaman şampiyonluklar kazanmak için çalıştım. Premier Lig’de bu seviyede olmak için doğru adımları atmam gerekiyor. Ana hedefim bu." dedi.

"GEÇMİŞTE BAZI HATALAR YAPTIM"

Teklifler aldığını ve bu teklifleri kariyerinin daha önceki dönemlerinde kabul edebileceğini dile getiren Pereira, şu anda sabırlı olduğunu ve bundan memnun olduğunu söyledi.

Pereira, "Geçmişte kararlarımda bazı hatalar yaptım ama artık daha deneyimliyim. Endişelenmiyorum." diye konuştu.