Manchester City: 1 - Fulham: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City sahasında Fulham'ı ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona ererken; Manchester temsilcisi, ligde son 4 maçta galibiyet alamadı.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 17:23 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Fulham kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Konuk takım 16. dakikada Rodrigo Muniz'le öne geçerken; ev sahibi ekip 57'de Elliot Anderson'la beraberliği yakaladı.
Man. City'de 25. dakikada Erling Haaland'ın attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından 4 maçtır kazanamayan M. City, 22 puana yükseldi. 5 maçtır kaybetmeyen Fulham ise 11 puana ulaştı.
Ligin 12. haftasında Manchester City deplasmanda Arsenal'e konuk olacak. Fulham ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.
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