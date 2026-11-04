UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United ile Roma kozlarını paylaştı. Old Trafford'ta oynanan mücadeleyi kazanan 3-2'lik skorla Manchester United oldu.

Roma, 11. dakikada Matias Soule'nin golüyle öne geçti. İtalyan ekibi, 17. dakikada Donyell Malen'in penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı.

GERİ DÖNÜŞÜN İLK AYAK SESİ BRUNO FERNANDES'TEN

İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Manchester United, ikinci yarıda geri dönüş için büyük bir mücadele ortaya koydu.

İngiliz ekibinde Bruno Fernandes, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Ancak Portekizli yıldız, 58. dakikada bir kez daha penaltı noktasına geldi ve bu kez topu ağlara göndererek farkı bire indirdi.

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MATHEUS CUNHA GALİBİYETİ GETİRDİ

Manchester United'ın geri dönüşünde başrolü Matheus Cunha üstlendi.

Brezilyalı yıldız, 83. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirerek takımına beraberliği kazandırdı.

Bu golden yalnızca üç dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Cunha, 86. dakikada Shea Lacey'nin asistini gole çevirerek Manchester United'ı 3-2 öne geçirdi.

ÖNCE DAMGA VURDU, SONRA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Manchester United'ı 2-0'dan 3-2'lik üstünlüğe taşıyan Matheus Cunha, karşılaşmanın son dakikasında bu kez kırmızı kartla gündeme geldi.

Brezilyalı futbolcu, 90. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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İki golle takımına galibiyeti getiren Cunha, böylece unutulmaz bir performansa imza attığı geceyi kırmızı kartla tamamladı.

MANCHESTER UNITED PUANINI 6'YA ÇIKARDI

Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısına 3 puanla çıkan Manchester United, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

İlk üç maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alan Roma ise 4 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLAR

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Sporting CP'ye konuk olacak.

Roma ise aynı tarihte Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde:

Galatasaray: 2 - Stuttgart: 0

Manchester United: 3 - Roma: 2

Atletico Madrid: 0 - Bayern Münih: 2

LASK Linz: 4 - Slovan Bratislava: 0

Villarreal: 0 - PSG: 6

Bodo/Glimt: 0 - Lille: 0

Barcelona: 3 - Aston Villa: 0

Feyenoord: 0 - Inter: 3