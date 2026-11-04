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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Manchester United: 3 - Roma: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Manchester United: 3 - Roma: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United, sahasında Roma'yı 3-2 mağlup etti. 58'de Bruno Fernandes (p), 83 ile 86. dakikalarda Matheus Cunha'nın kaydettiği gollerle 2-0'dan geri dönmeyi başaran Manchester United, puanını 6'ya çıkardı. Kırmızı Şeytanlar'da iki gol atarak mücadeleye damgasını vuran Matheus Cunha, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü. Roma ise 4 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 01:22 Güncelleme:
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        M.United, 3 dakikada geri döndü!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United ile Roma kozlarını paylaştı. Old Trafford'ta oynanan mücadeleyi kazanan 3-2'lik skorla Manchester United oldu.

        Roma, 11. dakikada Matias Soule'nin golüyle öne geçti. İtalyan ekibi, 17. dakikada Donyell Malen'in penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı.

        GERİ DÖNÜŞÜN İLK AYAK SESİ BRUNO FERNANDES'TEN

        İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Manchester United, ikinci yarıda geri dönüş için büyük bir mücadele ortaya koydu.

        İngiliz ekibinde Bruno Fernandes, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Ancak Portekizli yıldız, 58. dakikada bir kez daha penaltı noktasına geldi ve bu kez topu ağlara göndererek farkı bire indirdi.

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        MATHEUS CUNHA GALİBİYETİ GETİRDİ

        Manchester United'ın geri dönüşünde başrolü Matheus Cunha üstlendi.

        Brezilyalı yıldız, 83. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirerek takımına beraberliği kazandırdı.

        Bu golden yalnızca üç dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Cunha, 86. dakikada Shea Lacey'nin asistini gole çevirerek Manchester United'ı 3-2 öne geçirdi.

        ÖNCE DAMGA VURDU, SONRA KIRMIZI KART GÖRDÜ

        Manchester United'ı 2-0'dan 3-2'lik üstünlüğe taşıyan Matheus Cunha, karşılaşmanın son dakikasında bu kez kırmızı kartla gündeme geldi.

        Brezilyalı futbolcu, 90. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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        İki golle takımına galibiyeti getiren Cunha, böylece unutulmaz bir performansa imza attığı geceyi kırmızı kartla tamamladı.

        MANCHESTER UNITED PUANINI 6'YA ÇIKARDI

        Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısına 3 puanla çıkan Manchester United, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

        İlk üç maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alan Roma ise 4 puanda kaldı.

        GELECEK MAÇLAR

        Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Sporting CP'ye konuk olacak.

        Roma ise aynı tarihte Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde:

        Galatasaray: 2 - Stuttgart: 0

        Manchester United: 3 - Roma: 2

        Atletico Madrid: 0 - Bayern Münih: 2

        LASK Linz: 4 - Slovan Bratislava: 0

        Villarreal: 0 - PSG: 6

        Bodo/Glimt: 0 - Lille: 0

        Barcelona: 3 - Aston Villa: 0

        Feyenoord: 0 - Inter: 3

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        #manchester united
        #Roma
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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