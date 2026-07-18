Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'deki turnuvada şampiyon oldu
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık Turnuvası'nda birinci oldu.
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 21:18 Güncelleme:
İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık Turnuvası'nda mücadele eden Ahmet Kaplan, organizasyonu zaferle tamamladı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Kaplan, organizasyonun finalinde Leon Els ile karşılaştı.
Rakibini 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, turnuvayı set kaybetmeden tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.
Başarılı performansıyla dikkati çeken Ahmet Kaplan, bu sonuçla kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ