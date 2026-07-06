Monaco'da teknik direktör Filipe Luis
Monaco, teknik direktörlük görevine Brezilyalı çalıştırıcı Filipe Luis'i getirdi. Fransız ekibi, Filipe Luis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 16:48 Güncelleme:
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, teknik direktörlüğe Filipe Luis'in getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı ile Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Luis, mart ayında Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Flamengo ile yollarını ayırmıştı.
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