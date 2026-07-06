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        Haberler Spor Futbol Fransa Monaco'da teknik direktör Filipe Luis

        Monaco'da teknik direktör Filipe Luis

        Monaco, teknik direktörlük görevine Brezilyalı çalıştırıcı Filipe Luis'i getirdi. Fransız ekibi, Filipe Luis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 16:48 Güncelleme:
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        Monaco'da Filipe Luis dönemi

        Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, teknik direktörlüğe Filipe Luis'in getirildiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı ile Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Luis, mart ayında Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Flamengo ile yollarını ayırmıştı.

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