Napoli'den flaş Kevin De Bruyne kararı

Napoli, bu sezon istenen seviyeye ulaşamayan ve takım içinde problem yaşayan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'yle yollarını ayırma kararı aldı.

Manchester City'deki 10 yıllık döneminin ardından geçen yıl Napoli'ye imza atan 35 yaşındaki yıldız futbolcu için İtalya'da işler istediği gibi gitmiyor.

DE BRUYNE'DEN CONTE AÇIKLAMASI

Geçen yıl teknik direktör Antonio Conte ile sorun yaşayan De Bruyne, İtalyan teknik adamın vedasının ardından, "Bana göre Antonio Conte, Napoli'de kalmamalıydı! Zor bir yıldı; çünkü futbol vizyonu benimkinden çok farklı... Futbol eğlenceli de olmalı, geçen yıl bize bir şekilde oynayacağımız söylendi ama verilen sözler gerçekleşmedi! 5-4-1 ile oynamak en iyi seçenek değil! Bizim en golcü oyuncumuz sadece 10 gol attı!" sözleriyle büyük dikkat çekmişti.

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ALLEGRI DÖNEMİNDE DE ARADIĞINI BULAMADI

Napoli'de bu sezon teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri'nin gelmesinin ardından da De Bruyne için işler düzelmedi. Belçikalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanan maçta takım arkadaşı Lorenzo Lucca ile sorun yaşamıştı.

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, yıldız futbolcu, Rasmus Hojlund ve takım kaptanlardan Giovanni Di Lorenzo ile de gerginlik yaşadı. De Bruyne'nin, Allegri'nin yönettiği soyunma odasına uyum sağlamakta zorluk yaşadığı öne sürüldü.

ARA TRANSFERDE AYRILABİLİR

Napoli'nin bu gelişmelerle birlikte senelik 6 milyon euro ile takımın en fazla kazanan oyuncusu olan Kevin De Bruyne ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istediği belirtildi.

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Napoli'de bu sezon 15 maçta süre bulan Kevin De Bruyne, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı yıldızın, Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.