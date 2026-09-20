Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı
Başakşehir maçında sakatlanan ve son 3 resmi maçta forma giyemeyen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen için önemli bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki golcü oyuncu, sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın 33. dakikasında sakatlanan Victor Osimhen için önemli bir gelişme yaşandı.
Yıldız futbolcunun sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiği açıklanmıştı. Bu süre zarfında sırasıyla Kocaelispor, Sporting ve Trabzonspor mücadelelerini kaçıran 27 yaşındaki golcü futbolcunun tedavisi devam ediyor.
NİJERYA'DAN AÇIKLAMA
Nijerya Milli Takımı'na davet edilen Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yıldız futbolcu için yapılan açıklamada, Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı AFCON 2027 eleme maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.
Osimhen'in milli aranın sonlarına doğru çalışmalara başlaması bekleniyor.
Bu sezon 4 maçta forma şansı bulan yıldız futbolcu, 6 gol ve 2 asist kaydetti.