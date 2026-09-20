Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın 33. dakikasında sakatlanan Victor Osimhen için önemli bir gelişme yaşandı.

Yıldız futbolcunun sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edildiği açıklanmıştı. Bu süre zarfında sırasıyla Kocaelispor, Sporting ve Trabzonspor mücadelelerini kaçıran 27 yaşındaki golcü futbolcunun tedavisi devam ediyor.

NİJERYA'DAN AÇIKLAMA

Nijerya Milli Takımı'na davet edilen Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yıldız futbolcu için yapılan açıklamada, Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı AFCON 2027 eleme maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

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Osimhen'in milli aranın sonlarına doğru çalışmalara başlaması bekleniyor.

Bu sezon 4 maçta forma şansı bulan yıldız futbolcu, 6 gol ve 2 asist kaydetti.