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        Haberler Spor Basketbol STBL Nikola Ivanovic, Galatasaray MCT Technic'te!

        Nikola Ivanovic, Galatasaray MCT Technic'te!

        Galatasaray MCT Technic, Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic'i renklerine bağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 14:12 Güncelleme:
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        Ivanovic, Galatasaray MCT Technic'te!

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic, Avrupa basketbolunun tecrübeli oyun kurucularından Nikola Ivanovic ile anlaşarak Karadağlı oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.

        Deneyimli basketbolcu, kariyerinde Buducnost VOLI, Crvena Zvezda, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak Germani Brescia formalarını terletti.

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