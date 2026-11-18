NINERS Chemnitz: 85 - TOFAŞ: 94 | MAÇ SONUCU
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, Eurocup C Grubu 8. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz'i 94-85 yendi.
Giriş: 18 Kasım 2026 - 23:52 Güncelleme:
Eurocup C Grubu 8. haftasında TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Alman ekibi NINERS Chemnitz'i 94-85 mağlup etti.
Chemnitz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 önde bitiren konuk takım, soyunma odasına da 45-31 üstün gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, üçüncü periyodunu 67-50 önde geçtiği mücadeleyi 94-85 kazandı.
TOFAŞ'ta Bryce Jones, 22 sayıyla maçın en skoreri oldu. NINERS Chemnitz adına Phlandrous Fleming Jr 18 sayı kaydetti.
Bu sonuçla TOFAŞ, 7. galibiyetini aldı. NINERS Chemnitz ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
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