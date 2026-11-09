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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Olcay Çakır Turgut: Yeni bir düzene adapte olmaya çalışıyoruz!

        Olcay Çakır Turgut: Yeni bir düzene adapte olmaya çalışıyoruz!

        FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri 2. Turu'nda Karadağ, İsrail ve Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı maçlar öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. Medya gününde A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit ve takım kaptanı Olcay Çakır Turgut açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 17:36 Güncelleme:
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        "Yeni bir düzene adapte olmaya çalışıyoruz"

        FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri 2 Turu'nda Karadağ, İsrail ve Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, müsabakalar öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen medya gününde A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit ve takım kaptanı Olcay Çakır Turgut açıklamalarda bulundu.

        OLCAY ÇAKIR TURGUT: YENİ BİR DÜZENE ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

        Yeni başantrenör Frederic Dusart ile birlikte farklı bir sisteme alışmaya çalıştıklarını belirten Olcay Çakır Turgut, "Buradaki zorluk, bir yandan yeni bir koç ve tamamen yeni bir yöntem olması, diğer yandan da herkesin çok yorgun olması. Herkesin kendi kulübünde bambaşka bir düzeni varken, buraya gelip yeni bir düzene hep birlikte adapte olmaya çalışıyoruz. Tabii ki çok zor bir süreç ama bu konuda yalnız değiliz. Sonuç olarak herkes kendi takımından geliyor. Bizim tek farkımız yeni bir koçla başlıyor olmamız. Şu ana kadar sürecimiz güzel ilerliyor. Hazırlık döneminde iki antrenman yaptık. Önümüzde birkaç antrenmanımız daha var. En iyi şekilde hazır olup maçlarımıza başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        ARZU ÖZYİĞİT: ÖNCE AVRUPA ŞAMPİYONASI BİLETİNİ ALMAK İSTİYORUZ

        Yeniden milli takımda görev almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit ise, "Biliyorsunuz ben yıllarca milli takım kaptanlığı yaptım. Daha sonra olimpiyatlarda bu takımı yönetici olarak temsil etme onuruna eriştim. Yıllar sonra bu görev bana tekrar geldi ve büyük bir mutlulukla vatanıma hizmet etmek için buradayım. Yeni hocamızla ve oyuncularımızın milli takıma olan tutkusuyla çok güzel bir kamp dönemi başladı. Bunun maçlara yansıyacağını düşünüyoruz. Sonuç alarak önce Avrupa şampiyonası biletini alıp, daha sonra da inşallah madalya ve olimpiyat hedefimize odaklanmak istiyoruz" diye konuştu.

        "MİLLİ TAKIM RUHU HİÇBİR ZAMAN EKSİLMEZ"

        Oyuncuların yoğun maç takvimine rağmen milli takıma büyük bir özveriyle katıldıklarını vurgulayan Özyiğit, "Milli takım ruhu hiçbir zaman eksilmez. Burada ay-yıldız olduğu sürece sporcularımız her zaman aynı istekle çalışır. Biliyorsunuz çok yoğun bir sezonun arasında böyle bir organizasyon oluştu. Bir gün önce maç yapmış olmalarına, ağrıları ve sızıları olmasına rağmen kızlar buraya gelip çalışıyorlar. En iyi performanslarını ortaya koyacaklarına inanıyorum. Milli takım onların takımı, en büyük sorumluluk aldıkları yer. O yüzden ülkelerini çok iyi bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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