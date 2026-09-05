Özer Çak yazdı: Yuhalanması için 45 dakika yetti!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında Samsunspor karşısında sergilediği dominant futbolun ardından aynı 11’i bozmadan Beşiktaş derbisine çıktı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal’ın bu tercihi, bir önceki maçta ortaya çıkan iyi oyunun devam edeceğine dair önemli bir mesajdı. Beşiktaş’ta ise teknik direktör Vincenzo Italiano, 6-2 kazanılan Çorum FK maçının kadrosuna göre yalnızca bir değişiklik yaptı ve Djalo’nun yerine Emirhan Topçu’yu sahaya sürdü.

Derbiye topa daha fazla sahip olarak başlayan taraf Fenerbahçe’ydi. İlk 15 dakikada daha organize görünen sarı-lacivertliler, Beşiktaş kalesine gitmeye çalışsa da net fırsat üretmekte zorlandı. Beşiktaş ise bu bölümde Trossard ile önemli bir pozisyon yakaladı ancak Ederson gole izin vermedi. Fenerbahçe’nin tehlikeli olabilecek atakları ise özellikle İrfan Can Kahveci üzerinden şekillense de sonuca ulaşmadan sona erdi. Greenwood ile de benzer fırsatlar harcandı. Tam bu noktada takımın kaptanı Milan Skriniar sahneye çıktı. 27. dakikada yaşanan karambolde topu ağlara gönderen tecrübeli stoper, Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

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Ancak Fenerbahçe’nin üstünlüğü uzun sürmedi. 38. dakikada Trossard’ın savunma arkasına gönderdiği topta Greenwood, Rıdvan Yılmaz’ı kaçırdı ve Beşiktaş’ın beraberlik golü geldi. Aslında siyah-beyazlılar karşılaşmanın henüz başında da aynı organizasyonu denemiş, o pozisyonda başarılı olamamıştı. Fenerbahçe’nin bu tehdidi ikinci kez yaşaması ise savunma konsantrasyonu açısından üzerinde durulması gereken bir detaydı.

İlk 45 dakika 1-1 sona ererken Fenerbahçe’nin maçın başındaki görüntüsünden giderek uzaklaştığı görüldü. Özellikle İrfan Can Kahveci üzerinden başlatılmaya çalışılan atakların neredeyse tamamının olumsuz sonuçlanması dikkat çekti. İrfan Can Kahveci için ise 45 dakika, yuhalanmasına yetti. İlk yarıda hiç ikili mücadele kazanamayan milli futbolcu, kendisine gelen 17 pasın yüzde 71’inde isabet sağladı. Ancak ne şut çekebildi ne de faul alarak takımına duran top kazandırabildi. İkinci yarının başında yerini Kerem Aktürkoğlu’na bırakması bu nedenle şaşırtıcı değildi.

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İkinci yarı çok daha sert başladı. Karşılıklı sarı kartların çıktığı bölümde oyunun ibresi de yavaş yavaş Beşiktaş’a döndü. Fenerbahçe rakip yarı sahada istediği baskıyı kuramazken, savunmada verilen büyük boşluk 73. dakikada cezalandırıldı. Vlahovic’in golüyle Beşiktaş 2-1 öne geçti. Bu golden sonra ise Fenerbahçe adına maçın geri kalanında olumlu bir aksiyon bulmak neredeyse mümkün olmadı.

Daha da önemlisi, gol bulması beklenen Fenerbahçe ikinci yarıda rakip ceza sahasında yalnızca 7 kez topla buluşabildi. Buna karşılık Beşiktaş aynı bölgede 19 kez topla oynadı. Oyuna sonradan giren Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Lukaku da hücumda beklenen katkıyı veremeyince Fenerbahçe’nin geri dönüş ihtimali giderek ortadan kalktı. Beşiktaş, özellikle ikinci yarıdaki mücadelesiyle galibiyeti hak eden taraf oldu.

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Fenerbahçe açısından bu derbinin en can sıkıcı tarafı ise kaçırılan fırsatlardan çok, fırsat üretemez hâle gelmekti. İlk yarıda İrfan Can Kahveci ile harcanan ataklar, ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu ile değerlendirilemedi bile. Çünkü sarı-lacivertliler hücumcularını oyuna sokacak organizasyonları dahi yeterince üretemedi. Sonuç ise dört hafta sonunda iki mağlubiyet olarak puan tablosuna yansıdı.

Derbi sonrasında ortaya çıkan tablo Fenerbaheç için ciddi bir uyarı niteliğinde. Takımın geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında yakaladığı oyun seviyesinden bu kadar kısa sürede uzaklaşması, istikrar problemini yeniden gündeme getirdi. Fenerbahçe adına ilerleyen haftalara umutla bakılmasını sağlayacak en önemli gelişme ise Asensio’nun bir an önce takıma dönmesi olacaktır çünkü bu tablo değişmezse, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu’nun 45 dakikalık performansları üzerinden yapılan tartışmalar ve tribün tepkilerinin daha uzun süre devam etmesi kaçınılmaz görünüyor.