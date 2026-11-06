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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Pablo Laso: Bizim açımızdan üzücü bir gün oldu

        Pablo Laso: Bizim açımızdan üzücü bir gün oldu

        Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, EuroLeague'in 10. haftasında 95-90 kaybettikleri Paris Basketbol maçının ardından üzücü bir gün yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 00:20 Güncelleme:
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        "Bizim açımızdan üzücü bir gün oldu"

        Euroleague'in 10. haftasında Fransız ekibi Paris Basketbol'a 95-90 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Pablo Laso, karşılaşmanın ardından konuştu.

        İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "ÜZÜCÜ BİR GÜN OLDU"

        Mücadelesinden dolayı Paris Basketbol'u tebrik eden Laso, "Bizim açımızdan üzücü bir gün oldu. Birçok istatistikte öndeyiz. Top çalmada, ribauntlarda rakibe göre üstündük. Basketbolda ufak ayrıntılar çok önemli. Büyük olasılıkla o ayrıntılarda bizden daha iyiydiler. O yüzden maçı kazandılar. Payne'in yaratıcılığına ve skorerliğine çok fazla bağlı kaldık. Bu mücadeleyi rakamlar itibarıyla kazanabilirmişiz gibi görünse de oyunu rakibe kabullendirme anlamında iyi iş çıkaramadık." diye konuştu.

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        Kağıt üzerinde iyi olduklarını vurgulayan tecrübeli başantrenör, "İkinci ve dördüncü çeyrekte top paylaşımında iyi iş çıkaramadığımız gibi skor üretmede de sıkıntı yaşadık." ifadelerini kullandı.

        LEFEVRE: TAKIMCA KAZANILMIŞ BİR GALİBİYET

        Paris Basketbol'un başantrenörü Maxime Lefevre, takımdaki herkesin katkı verdiği önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Son 3 maçı deplasmanda yaptıklarını ve bu süreci kayıpsız geçtiklerini aktaran Lefevre, "Takımca çok önemli bir galibiyet aldık. Kadrodaki tüm oyunculardan katkı aldık. Özellikle çok fazla süre almayan Maozinha Pereira oyuna çok büyük etki etti. Hifi, yine çok özel maçlarından birini ortaya koydu, 28 sayı kaydetti, 9 asist yaptı. Anadolu Efes'e çok ciddi bir zorluk çıkardı. Anadolu Efes'te Payne gibi özel ve önemli bir oyuncu var. O da çok önemli bir performans ortaya koydu. Onu savunmakta zorluk çektik. Şu anda Avrupa Ligi'ndeki herkes Payne'nin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyor." şeklinde görüş belirtti.

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        Maçı son çeyrekte çevirdiklerini dile getiren genç başantrenör, "Rakibimizden ilk çeyrekte 26 sayı yedik. Özellikle ikinci periyotta fiziksel mücadeleyi ve sertliği artırınca rakibi 10 sayıda tuttuk. Üçüncü çeyreğe tamamen enerjisiz, sanki ölü gibi başladık, 34 sayı yedik. Ancak son çeyrekte toparlamayı başardık. Ortaya koyduğumuz mücadeleyle ve geri dönüşümümüzle maçı kazanmayı bildik." diye konuştu.

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        #Pablo Laso
        #Anadolu Efes
        #EuroLeague
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