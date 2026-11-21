Dilek Gül ile HT 360 - 19 Kasım 2026

Türkiye dış politikası ve uluslararası ilişkiler gündemini HT360 ile takip edin. Bahçeli'nin desteği ve küresel liderlerin ajandası. Habertürk ekranlarında yayınlanan HT360 programında, Türkiye'nin dış politikası ve uluslararası ilişkiler üzerine kritik gelişmeler masaya yatırılıyor. Programda Cumhu... Daha Fazla Göster Türkiye dış politikası ve uluslararası ilişkiler gündemini HT360 ile takip edin. Bahçeli'nin desteği ve küresel liderlerin ajandası. Habertürk ekranlarında yayınlanan HT360 programında, Türkiye'nin dış politikası ve uluslararası ilişkiler üzerine kritik gelişmeler masaya yatırılıyor. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen dış politika desteği, Bahçeli'nin siyasi tutumu ve küresel güç dengeleri detaylı bir şekilde analiz ediliyor. Bununla birlikte, ABD, Çin ve Rusya liderlerinin gündemindeki konular ile Trump, Şi ve Putin arasındaki diplomasi trafiği ele alınıyor. Öte yandan, dokuz belediye başkanının AK Parti'ye katılım süreci ve Erdoğan'ın belediye başkanlarına rozet taktığı anlar dahil olmak üzere yurt içi siyasetin önemli başlıkları izleyiciye aktarılıyor. Güncel siyasi gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olun ve değerlendirmelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın. Daha Az Göster