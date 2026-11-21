Partizan: 91 - Beşiktaş Fuzul: 87 | MAÇ SONUCU
EuroLeague'in 13. haftasında Beşiktaş Fuzul deplasmanda Partizan'a konuk oldu. Normal süresi 77-77 biten müsabakayı ev sahibi ekip uzatmalar sonucu 91-87 kazandı.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 01:22 Güncelleme:
Beşiktaş Fuzul, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a uzatmalarda 91-87 mağlup oldu.
Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Beşiktaş, ilk dakikaları 9-2'lik üstünlükle geçtikten sonra ilk çeyreği de Walker'ın son saniye üçlüğü ile 22-20 önde kapattı.
İkinci çeyrek de çekişmeli geçerken taraflar devreye 41-41 eşitlikle girdi.
Partizan, üçüncü çeyreği 63-59 önde geçerken maçın normal süresi ise 77-77 eşitlikle uzatmaya gitti.
Uzatmalarda daha iyi bir performans sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan da 91-87 galip ayrıldı.
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Beşiktaş Fuzul, bu sonuçla ligde oynadığı 13 maçta 7. mağlubiyetini aldı. Partizan ise ligde 7. galibiyetini elde etti.
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