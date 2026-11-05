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        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Paul Onuachu: Arkamdan itildim ama nihai kararı verecek olan hakemdir

        Paul Onuachu: Arkamdan itildim ama nihai kararı verecek olan hakemdir

        Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, 1-0 yenildikleri Freiburg maçının ardından yaptığı açıklamada arkadan itildiğini ancak nihai kararı hakemin vereceğini belirterek, mağlubiyete rağmen iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 23:54 Güncelleme:
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        Onuachu'dan penaltı pozisyonu açıklaması!

        Trabzonspor’un golcü oyuncusu Paul Onuachu, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Freiburg’a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "TAKIM KAZANDIĞI SÜRECE SORUN YOK"

        Onuachu, mağlubiyete rağmen iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "Kaybetmemize rağmen iyi bir maç çıkardık. Karşımızda iyi bir rakip vardı. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Ben de gol atmak istiyorum. Ancak burada takımın kazanması önemli. Takım kazandığı sürece bir sorun yok. Fırsat geldiğinde ben de gol atarak takıma katkı vermek isterim" dedi.

        "NİHAİ KARARI HAKEM VERECEK"

        Karşılaşmada yaşadığı pozisyonla ilgili de konuşan Onuachu, "Hakem kararı önemli olabilir. Arkamdan ittirildim ancak burada nihai kararı verecek olan hakem" ifadelerini kullandı. Takım arkadaşı Mohamed Salah hakkında da değerlendirmelerde bulunan Onuachu, "Herkes Mohamed Salah gibi bir yıldızla çalışmak ister. Bize tecrübesiyle büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

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        #trabzonspor
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