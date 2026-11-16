Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Kerem Kazaz üst üste 3. kez zirveye çıktı

Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Team Petrol Ofisi pilotu Red Bull sporcusu Kerem Kazaz, şampiyonluğa ulaşarak üst üste 3. kez zirveye çıktı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki pilot, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son ayağı olan 46. Orhan Yüce İstanbul Rallisi'ni birinci sırada bitirerek genel klasmanı lider olarak tamamladı.

2024 ve 2025 yıllarında kazandığı şampiyonluklara bir yenisini daha ekleyen Red Bull sporcusu Kerem Kazaz, üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Elde ettiği şampiyonluğun ardından sezonu değerlendiren Kerem Kazaz, "Türkiye Ralli Şampiyonası'nda üst üste 3. kez şampiyon olmak benim için çok özel. Her sezon rekabet daha da artıyor ve zirvede kalmak için daha fazla mücadele etmeniz, sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu yıl da zorlu yarışlar geçirdik, takım olarak çok çalıştık ve sezonu şampiyonlukla tamamlamayı başardık. Hedefim Türkiye'de kazandığım tecrübeyi uluslararası yarışlara taşımak ve ülkemi dünya rallisinde en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.