Pizzabulls Bordo Bandırma: 79 - Anadolu Efes: 85 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 85-79 yendi.
Giriş: 04 Ekim 2026 - 20:51 Güncelleme:
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında konuk olduğu Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 85-79 mağlup etti.
Salon: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu
Hakemler: Alper Özgök, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu
Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 10, Berk Demir 3, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 25, Okben Ulubay 2, Maxhuni 6, Kadir Bayram, Özgür Şahin, Aldridge 5, Mehmet Oğuzhan Kızıl, Hankins 12
Anadolu Efes: Loyd 15, Saric 10, Fernando, Mutaf 3, Strazel 14, Karutasu, Russel 9, Malcolm 13, Burak Can Yıldızlı, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 6, Jones 11
1. Periyot: 20-19
Devre: 38-45
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3. Periyot: 53- 61
4. Periyot: 79-85
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