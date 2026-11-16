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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Frederic Dusart'tan Polonya sözleri: Zor bir maç olacağını biliyoruz

        Frederic Dusart'tan Polonya sözleri: Zor bir maç olacağını biliyoruz

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Polonya ile yapacağı 2. tur I Grubu 3. maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdman sonrası başantrenör Frederic Dusart, takım kaptanı Olcay Çakır Turgut ile Tilbe Şenyürek Arslan açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 21:14 Güncelleme:
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        "Zor bir maç olacağını biliyoruz"

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Polonya ile yapacağı 2. tur I Grubu üçüncü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Gorzow Arena'da başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki idmanın son 10 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Bu bölümde ay-yıldızlı takım, şut idmanı yaptı.

        Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Frederic Dusart, Polonya'nın kendi evinde oynamasının bir avantaj olduğunu dile getirerek, "Zor bir maç olacağını biliyoruz. Nerede olduğumuzu görmek için ilginç bir karşılaşma olacak. İsrail'e kıyasla farklı bir maç olmasını bekliyorum. Uzun ve deneyimli oyuncuları var. Onların sahasında olsak da takım olarak oynarsak kazanabileceğimizi düşünüyorum. Mental olarak hazır olmalı ve odaklanmalıyız. Oyuncularıma bu konuda güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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        Dusart, Polonya'nın uzun oyunculara sahip bir takım olduğunu anlatarak, "Bu yüzden ribauntlar bizim için önemli olacak. Defans anlamında ortaya koyacağımız baskı da önemli. Aynı başantrenörle uzun zamandır çalışıyorlar. Özellikle defansta agresif oynamalıyız." şeklinde görüş belirtti.

        OLCAY ÇAKIR: BÜYÜK BİR AVANTAJLA DÖNMEK İSTİYORUZ

        Takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, mücadeleye iyi hazırlandıklarını ifade etti.

        Sürekli seyahat halinde oldukları için zor bir süreç geçirdiklerini kaydeden Olcay, "Antrenmanlarımız iyi gidiyor. İki galibiyet aldık. Üçüncü galibiyeti alarak büyük bir avantajla evimize dönmek istiyoruz. Polonya'nın savunmasına taktiksel olarak çalışıyoruz ama öncelikle onların dezavantajlarından yararlanarak kendimizi daha iyi bir pozisyona getirmeliyiz." diye konuştu.

        Oyunculardan Tilbe Şenyürek Arslan ise gruplarında 3'te 3 yapmak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Ne kadar Karadağ'a kaybetmiş olsalar da bence zorlu bir deplasman olacak. Gerçek uzunları olan bir takımla oynayacağız. En çok zorlanacağımız maçın bu olacağını düşünüyorum. İsrail maçında ikinci yarı biraz rahatladık. Yoksa fark 20 sayıya kadar gidiyordu. Enerjimiz çok iyi. Yolculuklara rağmen iyi antrenman yaptık. Bu yüzden alnımızın akıyla 3'te 3 ile döneceğimizi düşünüyorum."

        Tilbe, galibiyet anahtarının ribaunt ve hızlı hücum olduğunu ifade ederek, "Galibiyet için geriye hızlı koşmamız gerekiyor. Hücumdan sonra hiç geriye koşmayan bir takım. Bunu oynadıkları 2 maçta da gördük. Biz de bunun aksine artık daha hızlı bir takımız. Önceki turnuvalara göre daha dinamik ve atlet bir takımız. Bu yüzden özellikle savunma ribaundu ve hızlı hücum, maçın anahtarı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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