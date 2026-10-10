PSG: 3 - Le Mans FC: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında PSG, evinde Le Mans FC'yi 3-1 mağlup etti. Lucas Beraldo (p), Khvicha Kvaratskhelia ve Maghnes Akliouche'nin golleriyle kazanarak ligdeki galibiyet serisini üç maça yükselten PSG, puanını 11'e çıkardı. Le Mans FC ise 6 puanda kaldı.
Giriş: 11 Ekim 2026 - 00:03 Güncelleme:
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında PSG, Le Mans FC'yi konuk etti. Parc des Princes'te oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi oldu.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 19'da penaltıdan Lucas Beraldo, 61'de Khvicha Kvaratskhelia ve 68. dakikada Maghnes Akliouche kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 54. dakikada Louis Mafouta attı.
PSG'nin yıldız futbolcularından Desire Doue, 90+3. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla beraber ligde üst üste 3. kez sahadan galibiyetle ayrılan PSG, puanını 11'e yükseltti. Le Mans FC ise haftayı 6 puanla kapattı.
Ligue 1'in bir sonraki haftasında PSG, Strasbourg'la deplasmanda karşılaşacak. Le Mans FC, Toulouse'yi ağırlayacak.
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