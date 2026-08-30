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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rafael Leao, Galatasaray'ın 7. Portekizlisi!

        Rafael Leao, Galatasaray'ın 7. Portekizlisi!

        Galatasaray'ın yeni transferi 27 yaşındaki Rafael Leao, sarı-kırmızılıların tarihindeki 7. Portekizli futbolcu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 13:57 Güncelleme:
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        Rafael Leao, G.Saray'ın 7. Portekizlisi!

        Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, sarı-kırmızılıların tarihindeki 7. Portekizli futbolcu oldu.

        Galatasaray, bu yaz transfer döneminde Fransız Lesley Ugochukwu ve Rus Aleksey Batrakov'un ardından İtalya ekibi Milan'dan 38 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 27 yaşındaki kanat oyuncusu Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.

        Leao, böylece Galatasaray tarihindeki 7. Portekizli oyuncu oldu.

        29 Ocak 2003 tarihinde Abel Xavier'in kiralanmasıyla başlayan süreçte sarı-kırmızılı takımda sırasıyla Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes ve Sergio Oliveira forma giydi.

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        YABANCI SAYISI 219'A ÇIKTI

        Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Rafael Leao, kulüp tarihindeki 219. yabancı futbolcu oldu.

        Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan Leao'nun transferine kadar 6 kıta ve 55 ülkeden 218 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

        Leao'nun transferiyle Galatasaray tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 219'a yükseldi.

        PORTEKİZ MİLLİ FUTBOL TAKIMIYLA 49 MAÇA ÇIKTI

        Rafael Leao, Portekiz Milli Futbol Takımı ile 49 karşılaşmada görev aldı.

        İlk kez 9 Ekim 2021 tarihinde Katar ile oynanan hazırlık müsabakasında Portekiz Milli Takımı formasını giyen Leao, milli takımıyla çıktığı 49 maçta 6 gol kaydetti.

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        Portekizli oyuncu, son olarak 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 5 maçta 1 gol attı.

        EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

        Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

        Sarı-kırmızılı ekip, 67 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

        TÜRK ASILLI YABANCILAR

        Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 8 futbolcu forma giydi.

        İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı Pierre Esser, Kerem Demirbay ve İlkay Gündoğan, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı giydi.

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        #Rafael Leao
        #transfer
        #galatasaray
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