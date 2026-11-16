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        Haberler Spor Futbol Rapid Wien, Yusuf Demir'in sözleşmesini 5 yıl daha uzattı

        Rapid Wien, Yusuf Demir'in sözleşmesini 5 yıl daha uzattı

        Avusturya temsilcisi Rapid Wien, 23 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir ile 2031 yılına kadar sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        Yusuf Demir, 5 yıl daha Rapid Wien'de!

        Avusturya temsilcisi Rapid Wien, son zamanlardaki performansıyla adından söz ettiren Yusuf Demir'le 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Yusuf Demir, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Avusturyalı futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 19 resmi maçta 7 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek 12 gole doğrudan katkı sağladı.

        Markus Katzer: Yusuf'un performansı bizi gururlandırıyor

        Rapid Wien Sportif Direktörü Markus Katzer, sözleşme uzatmasının ardından yaptığı açıklamada Yusuf Demir'e duydukları güveni vurguladı.

        MARKUS KATZER: EN İYİ PERFORMANSINI SERGİLEMESİ HEPİMİZİ GURURLANDIRIYOR

        Katzer, "Yusuf'un yeniden takımımızın çok önemli bir parçası olabileceğine her zaman inandık. Bu sezon şimdiye kadarki en iyi performansını sergilemesi hepimizi gururlandırıyor. Milli takım kampına katılmadan önce sözleşme uzatmasıyla ilgili tüm işlemleri tamamlayabilmiş olmaktan ayrıca mutluyum. Yusuf'un mevcut formunu koruyacağına, hırsı sayesinde kendisini daha da geliştireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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        YUSUF DEMİR: SPORTİF YÖNETİMİN TAMAMININ BANA DUYDUĞU GÜVEN HEPİMİZ İÇİN BİR TAKDİR GÖSTERGESİ

        Yusuf Demir ise sözleşme uzatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uzun süreli birlikteliğimiz için şimdiden ortak bir çözüm bulmuş olmamız beni çok mutlu etti. Sportif yönetimin tamamının bana duyduğu güven hepimiz için bir takdir göstergesi. Takım olarak kendimizi geliştirmeye ve taraftarlarımızla birlikte büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz" dedi.

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        #Rapid Wien
        #sözleşme
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