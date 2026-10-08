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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid forması giyen Arda Güler eylül ayının futbolcusu ödülünü aldı!

        Real Madrid forması giyen Arda Güler eylül ayının futbolcusu ödülünü aldı!

        İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, eylül ayının futbolcusu seçilmişti. Ödülünü alan genç oyuncu, "Umarım bu yıl kupalar kazanabiliriz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 17:29 Güncelleme:
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        Arda Güler ayın futbolcusu ödülünü aldı!

        İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler, ödülünü aldı.

        Kulübün internet sitesine konuşan Arda Güler, "Kendimi çok önemli hissediyorum. Bu ödül için çok mutlu ve gururluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu yıl kupalar kazanabiliriz ve ben de buna katkıda bulunabilirim. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        #İspanya La Liga
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