Real Madrid forması giyen Arda Güler eylül ayının futbolcusu ödülünü aldı!
İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, eylül ayının futbolcusu seçilmişti. Ödülünü alan genç oyuncu, "Umarım bu yıl kupalar kazanabiliriz" dedi.
Giriş: 08 Ekim 2026 - 17:29 Güncelleme:
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler, ödülünü aldı.
Kulübün internet sitesine konuşan Arda Güler, "Kendimi çok önemli hissediyorum. Bu ödül için çok mutlu ve gururluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu yıl kupalar kazanabiliriz ve ben de buna katkıda bulunabilirim. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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