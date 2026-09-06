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        Haberler Spor Futbol İtalya Roma - Atalanta: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Roma - Atalanta: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe'nin hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacağı Roma, İtalya Serie A'nın 3. haftasında konuk ettiği Atalanta'yı 89 ve 90+3'de bulduğu gollerle 2-1 yenip 3'te 3 yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 00:30 Güncelleme:
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        Roma son nefeste üç puanı kaptı!

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi konuk edeceği Roma, İtalya Serie A'da yoluna kayıpsız devam ediyor... Başkent ekibi, 3. haftada ağırladığı Atalanta'yı 1-0 geriden gelerek son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

        Atalanta, 49. dakikada Ederson'un golüyle 1-0 öne geçerken, Roma 89'da Hermoso ile eşitliği sağladı: 1-1.

        90+3'te sahneye çıkan Soule, takımına üç puanı getirdi: 2-1.

        Roma bu sonuçla ligde 3'te 3 yaparak 9 puanla liderliğini sürdürdü. İlk yenilgisini alan Atalanta ise 6 puanda kaldı.

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        #Roma
        #Atalanta
        #Serie A
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