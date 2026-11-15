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        Haberler Spor Futbol Ronaldinho, 46 yaşında Ravenna formasıyla sahalara döndü

        Ronaldinho, 46 yaşında Ravenna formasıyla sahalara döndü

        Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 46 yaşında İtalya 3. Lig (Serie C) takımı Ravenna'nın formasıyla sahalara döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 22:31 Güncelleme:
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        Ronaldinho, 46 yaşında sahalara döndü!

        Brezilya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Ronaldinho, 46 yaşında İtalya 3. Ligi'nde mücadele eden Ravenna ile sahalara döndü.

        Profesyonel futbol kariyerini Fluminense forması giydiği 2015'te noktalayan Ronaldinho, ağustos ayında yatırımcı olarak dahil olduğu Serie C ekibi Ravenna'nın Forli ile oynadığı derbide ilk 11'de sahaya çıktı.

        Kariyerinde 299 golü bulunan ve karşılaşmanın ilk 45 dakikasında forma giyen Ronaldinho, ilk golde asist yapan Lonardi'ye pas vererek atağı başlattı ve takımının 1-0 öne geçmesinde pay sahibi oldu.

        İlk yarı boyunca 28 kez topla buluşan Brezilyalı yıldız, şık dokunuşlarıyla dikkati çekti.

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        Biletleri tükenen maç için Bruno Benelli Stadı'nda, Ronaldinho'ya ve yıllarca giydiği 10 numaralı formaya ithafen "R10" adı verilen geçici bir tribün inşa edildi. Karşılaşma, birçok ülkede canlı yayımlandı.

        Ligde ikinci sırada yer alan Ravenna, Giulio Donati ve Simone Rabbi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        RONALDINHO'NUN KARİYERİ

        Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Ronaldinho, Brezilya ile 2002 FIFA Dünya Kupası'nı, Barcelona ile 2006'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

        Barcelona ve Milan ile lig şampiyonlukları yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2005'te Ballon d'Or ve FIFA Yılın Futbolcusu ödüllerine layık görüldü.

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        Ronaldinho, kariyerinde Paris Saint-Germain'in yanı sıra Brezilya'da Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro ve Fluminense, Meksika'da ise Queretaro formalarını giydi.

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