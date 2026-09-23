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        Samet Gümüş'ten bronz madalya!

        Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 21:57 Güncelleme:
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        Samet Gümüş'ten bronz madalya!

        Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, bronz madalya elde etti.

        Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Samet, erkekler 50 kiloda Azerbaycanlı Subhan Mamedov ile karşı karşıya geldi.

        Rakibine mağlup olan Samet, Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalyayla bitirdi. Bir Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu, kariyerine bir de bronz madalya ekledi.

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        #samet gümüş
        #Boks
        #avrupa boks şampiyonası
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