Samsunspor, Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Samsunspor, İskoçya Premiership ekiplerinden Motherwell forması giyen İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 21:23 Güncelleme:
Samsunspor, Motherwell forması giyen orta saha oyuncusu Elliot Watt'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki İskoç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell formalarını giyen Elliot Watt, 2025-2026 sezonunda 42 maça çıkarak 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Samsunspor'dan transferle ilgili yapılan paylaşımda, “Samsunspor ailesine hoş geldin Elliot Watt! Birlikte nice başarılara!" ifadelerine yer verdi.
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