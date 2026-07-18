Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

        Samsunspor, Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

        Samsunspor, İskoçya Premiership ekiplerinden Motherwell forması giyen İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 21:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Samsunspor'a İskoç orta saha!

        Samsunspor, Motherwell forması giyen orta saha oyuncusu Elliot Watt'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki İskoç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kariyerinde Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell formalarını giyen Elliot Watt, 2025-2026 sezonunda 42 maça çıkarak 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

        Samsunspor'dan transferle ilgili yapılan paylaşımda, “Samsunspor ailesine hoş geldin Elliot Watt! Birlikte nice başarılara!" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kanada orman yangınlarıyla savaşıyor!

        Kanada orman yangınlarıyla savaşıyor. Ülke genelinde 835 aktif orman yangını bulunurken, bunların 112'si kontrol altına alınamadı. Orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar, rüzgarın etkisiyle Toronto merkezini kapladı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Ünlü futbolcu evlendi
        Ünlü futbolcu evlendi
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası