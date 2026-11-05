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        Haberler Spor Basketbol NBA Victor Wembanyama'dan tarihi gece! 52 sayı ve 24 ribaund

        Victor Wembanyama'dan tarihi gece! 52 sayı ve 24 ribaund

        NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 17 sayı, 12 ribaund, 10 asist ile triple-double yaptığı maçta Houston Rockets evinde Minnesota Timberwolves'a 117-1-7 mağlup oldu. San Antonio Spurs ise sajasında ağırladığı Dallas Mavericks'i 112-111 yenerken Victor Wembanyama 52 sayı ve 24 ribaundla tarihi bir gece yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        NBA'de tarihi gece! 52 sayı-24 ribaund

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta sahasında Minnesota Timberwolves'a 117-107 yenildi.

        NBA'e 14 maçla devam edildi. Toyota Center'daki karşılaşmada Alperen Şengün, 17 sayı, 12 ribaund, 10 asist ve 3 blokla kariyerindeki 13, bu sezonki ilk "triple-double"ını yaptı.

        Rockets'ta Kevin Durant 21, Fred VanVleet 18 sayı attı.

        Sakatlığı bulunan Anthony Edwards'tan yoksun Timberwolves'ta Ayo Dosunmu 21 sayıyla takımının en skoreri olurken, LaMelo Ball 12'sini son çeyrekte attığı 20 sayıyla oynadı. Jonathan Kuminga ise 16 sayı ve 8 ribaund kaydetti.

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        WEMBANYAMA'DAN TARİHİ PERFORMANS

        San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 112-111 yendi.

        Spurs'ün All-Star yıldızı Victor Wembanyama, 52 sayı, 24 ribaundla kariyer rekoru kırdı. NBA tarihinde bir maçta bu istatistiklere ulaşan ilk oyuncu olan Wembanyama, ilk yarıda 29 sayı, 15 ribaund, 5 blok üretti.

        Spurs'te Dylan Harper 21 sayı attı, Stephon Castle ise 17 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Spurs, üst üste 6. galibiyetini aldı.

        Mavericks'te Kyrie Irving 29, Naji Marshall 22, P.J. Washington 21 sayı kaydetti. Cooper Flagg ise 19 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynadı.

        LEBRON JAMES'TEN YENİ REKOR

        Philadelphia 76ers, Little Caesars Arena'da konuk olduğu Detroit Pistons'ı 112-106 mağlup etti.

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        76ers'ın 41 yaşındaki yıldızı LeBron James, ikinci çeyrekte bulduğu basketle NBA tarihinde 16 bin saha içi isabete ulaşan ilk oyuncu oldu. James, karşılaşmayı 13 sayı, 10 ribaund ve 8 asistle tamamladı.

        Konuk ekipte Jaylen Brown 30 sayıyla sezonun en skorer maçına imza atarken, Joel Embiid 26 sayı ve 15 ribaund, Tyrese Maxey ise 19 sayı ve 7 asist kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona, 15 dakika süre aldığı mücadelede 5 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Bona'nın iki basketi LeBron James'in asistleriyle geldi.

        Pistons'ta Duncan Robinson 27, Cade Cunningham ise 26 sayı, 11 asistle oynadı.

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        İŞTE GECENİN SONUÇLARI:

        Detroit Pistons: 106 - Philadelphia 76ers: 112

        Washington Wizards: 105 - Atlanta Hawks: 120

        Boston Celtics: 109 - Milwaukee Bucks: 102

        Brooklyn Nets: 114 - Charlotte Hornets: 104

        New York Knicks: 135 - Chicago Bulls: 105

        Memphis Grizzlies: 103 - Indiana Pacers: 107

        New Orleans Pelicans: 120 - Utah Jazz: 113

        Oklahoma City Thunder: 124 - Cleveland Cavaliers: 116

        Houston Rockets: 107 - Minnesota Timberwolves: 117

        Denver Nuggets: 128 - Toronto Raptors: 109

        Phoenix Suns: 119 - Portland Trail Blazers: 132

        San Antonio Spurs: 112 - Dallas Mavericks: 111

        Sacramento Kings: 103 - Los Angeles Lakers: 116

        Los Angeles Clippers: 116 - Miami Heat: 117

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        #NBA
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