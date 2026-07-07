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        Haberler Spor Basketbol STBL Şehmus Hazer resmen Galatasaray'da

        Şehmus Hazer resmen Galatasaray'da

        Galatasaray MCT Technic, son olarak Anadolu Efes'te forma giyen milli basketbolcu Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 22:28 Güncelleme:
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        Şehmus Hazer resmen G.Saray'da

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, milli oyun kurucu Şehmus Hazer'i transfer etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic, Türk basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yerli oyun kuruculardan biri olan, enerjisi ve mücadeleci kimliğiyle öne çıkan Şehmus Hazer ile anlaşarak milli oyuncuyu sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.

        Altyapısında yetiştiği Bandırma Kırmızı'da basketbol hayatına başlayan 27 yaşındaki oyuncu, Banvit, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes'te forma giydi.

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer alan Şehmus, 9 maçta 6.8 sayı, 2.0 ribaunt, 1.9 asist ve 1.6 top çalma ortalaması yakaladı.

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