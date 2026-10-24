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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Serkan Özbalta: Çok özel ve güzel bir galibiyet aldık

        Serkan Özbalta: Çok özel ve güzel bir galibiyet aldık

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, deplasmanda 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından, "Çok özel ve güzel bir galibiyet aldık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 19:51 Güncelleme:
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        "Çok özel ve güzel bir galibiyet aldık"

        Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı.

        Zorlu karşılaşmayı 3-1 kazanan Erzurumspor FK puanını 14'e yükseltirken Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

        "ÇOK ÖZEL VE GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, zor bir maçı kazandıklarını belirterek mutlu olduklarını söyledi. Özbalta, "Öncelikle tabii ki Gaziantep takımından biraz bahsetmek istiyorum. İyi bir gidişatları yoktu. Üç haftadır da mağlup oluyorlardı. Onlar sahalarında galip gelememişlerdi. Biz de deplasmanda kazanamamıştık. Ama bizim son üç haftamız fena geçmemişti. Üç maç gol yemeden yedi puan yapabilmiştik. Tabii ki Gaziantep takımı ve hangi takım, hangi futbol kulübü olursa olsun bir reaksiyon gösterecekti bugün. Bunu biliyorduk. O kötü gidişatı değiştirmek isteyeceklerdi. Biz de bu ilk senemizde, altı yıl sonra çıkılan bu ligde, ilk senemizde iyi olan gidişatı devam ettirmek, istikrarı korumak amacıyla buraya geldik. Bir veya üç, bu fark etmiyordu. Puansız dönmek istemiyorduk. Oyunu tutmak istedik. Geçiş hücumlarıyla, rakibin bizim üzerimize çok geleceğini bildiğimiz için geçiş hücumlarıyla ama bu hücumlarda panik toplarla değil, doğru adam, doğru zamanda atılan toplarla, çalışmaların neticesinde ilk yarıda birkaç tane pozisyona girdik. Özellikle Cardoso ile girdiğimiz pozisyon, Antep'in de net iki tane pozisyonu var yanlış hatırlamıyorsam. Zaten bir tanesi direkten dönen. Yine dengeli bir oyun diyebiliriz. İkinci yarıda bizim adımıza erken gelen bir gol, 52'lerde gelen gol, sonrasında da ikinci gol bizi biraz rahatlattı. Ama tabii ki Gaziantep takımının üstündeki baskıyı artırıp maçtan en azından erken bir gol bulup beraber bitirmenin çabası içindeydiler ki bu golü de erken buldular. Sonraki dakikalarda ister istemez tabii ki hangi futbol kulübü olursa olsun, dünyadaki üç beş futbol kulübü haricinde her kulüp kendi yarı sahasına çekilip o maçı bitirme güdüsüyle hareket ediyor. Ama o zaman da Antep'in iki üç tane net pozisyona girdiğini hatırlıyorum. Ama maçın bitimine yakın attığımız üçüncü gol bizi tamamıyla rahatlattı. Çok özel ve bence güzel bir galibiyet oldu. Ama lig çok çok uzun. Üç puanlı sistem, neyin ne olacağı belli değil. Bizler şimdi biraz daha sorumluluğumuz artacak. Çünkü kazanabilen bir Erzurumspor, rakip takımlar tarafından daha da ciddi bir şekilde irdelenecek ve ciddiye alınacak. Bu sorumluluğun bilincinde önümüzdeki hafta Çorumspor müsabakasına hazırlanacağız. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten deplasmanı içeride demiyorlar. Bugün de tam 2-1'de, kırılma anlarında bizi desteklediler. Onların sesini duyabiliyorduk. Ama geçen hafta Eyüpspor müsabakasına biraz az seyirci gelmişti. Belki cumartesi öğlen maç olduğu için. Ama haftaya Çorum maçı da öyle. Artık bu gidişatta bize ciddi destek vermelerini istiyoruz. Stadı doldurmalarını istiyoruz. Erzurumspor ligde, istedikleri ligde, altı senenin sonunda. Ne olur haftaya stadı tıklım tıklım doldursunlar. Futbolcularımı buradan kutluyorum, tebrik ediyorum. Hak edilmiş, çok ciddi, güzel bir galibiyet" ifadelerini kullandı.

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        #süper lig
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