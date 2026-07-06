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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Aral Şimşir Trabzon'a geldi!

        Aral Şimşir Trabzon'a geldi!

        Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Trabzonspor, 24 yaşındaki Aral Şimşir'de de mutlu sona ulaştı. Milli oyuncu, bordo-mavililerle sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        Aral Şimşir, Trabzon'a geldi!

        Transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza atan Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor...

        Bordo-mavili ekip, Danimarka temsilcisi Midtjylland forması giyen kanat oyuncusu Aral Şimşir ile her konuda anlaşma sağladı.

        TRABZON'A GELDİ!

        Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı milli oyuncu saat 19.15 sularında Trabzon'a geldi.

        BONSERVİSİ TARİHE GEÇECEK

        Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bordo-mavililerin kasasından bu transfer için 13+2 milyon Euro bonservis bedeli çıkacağı öğrenildi.

        Geçtiğimiz sezon 54 maçta forma giyen Aral Şimşir, 12 gol - 21 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 476 dakika sahada kaldı.

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