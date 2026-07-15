Greenwood'un İstanbul'a geliş tarihi açıklandı!
Fenerbahçe, 4 yıllık anlaşmaya varılan Mason Greenwood'un yarın saat 16.50'de İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 15:51 Güncelleme:
Fenerbahçe, transferini resmen açıkladığı Mason Greenwood'a kavuşuyor... Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızın yarın (16 Temmuz Perşembe) İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün 4 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferimiz İngiliz futbolcu Mason Greenwood, Profesyonel Futbol A Takımımızın çalışmalarına katılmak üzere yarın İstanbul’a gelecektir.
Mason Greenwood’u ve ailesini taşıyan uçak, yarın saat 16.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır.
Fenerbahçe taraftarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
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