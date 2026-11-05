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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Aleksey Batrakov Devler Ligi'nde haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi

        Aleksey Batrakov Devler Ligi'nde haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Rus yıldız Aleksey Batrakov, Devler Ligi'nde haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 12:51 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Haftanın futbolcusu ödülüne Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da aday gösterildi. Sarı-kırmızılıların evinde Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği müsabakada 2 gol kaydeden Batrakov, galibiyette önemli rol oynamıştı.

        Como'dan Yunan futbolcu Anastasios Douvikas, Lask'tan Danimarkalı futbolcu Kasper Jörgensen ve Paris Saint Germain'den de İspanyol futbolcu Fabin Ruiz diğer adaylar arasında yer aldı.

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        #galatasaray
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        #aleksey batrakov
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