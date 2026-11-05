Aleksey Batrakov Devler Ligi'nde haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Rus yıldız Aleksey Batrakov, Devler Ligi'nde haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.
Giriş: 05 Kasım 2026 - 12:51 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Haftanın futbolcusu ödülüne Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da aday gösterildi. Sarı-kırmızılıların evinde Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği müsabakada 2 gol kaydeden Batrakov, galibiyette önemli rol oynamıştı.
Como'dan Yunan futbolcu Anastasios Douvikas, Lask'tan Danimarkalı futbolcu Kasper Jörgensen ve Paris Saint Germain'den de İspanyol futbolcu Fabin Ruiz diğer adaylar arasında yer aldı.
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