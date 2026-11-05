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        Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        11. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar oynanacak maçlar ile yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

        Süper Lig'de 11. hafta programı ve maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

        YARIN

        20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

        7 KASIM CUMARTESİ

        13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Melek Dakan

        16.00 Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova

        19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay

        19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

        8 KASIM PAZAR

        13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

        16.00 Çorum FK - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

        21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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