Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Giriş: 19 Kasım 2026 - 14:07 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Galatasaray-Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
22 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe: Alper Akarsu
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Davut Dakul Çelik
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Çağdaş Altay
19.00 Trabzonspor-Eyüpspor: Gürcan Hasova
23 Kasım Pazartesi:
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20.00 Başakşehir-Arca Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu
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