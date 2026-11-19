Mustafa Yazıcı ifade vermek üzere adliyeye geldi

İSTANBUL (İHA) - Mustafa Yazıcı, fon soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Mustafa Yazıcı, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Ad... Daha Fazla Göster İSTANBUL (İHA) - Mustafa Yazıcı, fon soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Mustafa Yazıcı, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Mustafa Yazıcı'nın Adil Varlık Yönetim şirketine kayyum atanmıştı. (İHA) Daha Az Göster