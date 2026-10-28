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        Haberler Spor Basketbol TBF'de Hidayet Türkoğlu yönetimi ibra edildi

        TBF'de Hidayet Türkoğlu yönetimi ibra edildi

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurulda TBF'nin faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:39 Güncelleme:
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        Hidayet Türkoğlu yönetimi ibra edildi

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. TBF'nin mali raporların ibra edildiği genel kurula 96 delege katıldı. Kurulda, tüm gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

        2 sezonda yapılanlar hakkında bir sunum yapan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu sezonlarda toplam gelirlerinin yüzde 95 artığını kaydetti. TBF Başkanı Türkoğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerde yüzde 24, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerde ise yüzde 200 artış yapıldığını duyurdu.

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        Türkoğlu, altyapıdan sporcu yetiştiren kulüplere yapılan teşvik ödemelerinin ise yüzde 50 arttığını bildirdi.

        HİDAYET TÜRKOĞLU: ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

        TBF Olağan Mali Genel Kurulu'nun ibra edilmesinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Türkoğlu, "Sizlerin sayesinde, Türk basketbolunu sizlerin desteğiyle yönetmeye çalışıyoruz. Bize duyduğunuz destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Son 2 seneyle aynı amaç ve doğrultuda hizmet edeceğimizi de belirtmek isterim" diye konuştu.

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        #HİDAYET TÜRKOĞLU
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