TFF'den 'Çoklu Top Sistemi' kararı!

RAMS Park'ın zemini neden bu hale geldi? Galatasaray'ın stadındaki çim sorunları nasıl ortaya çıktı ve bu problem nasıl çözülecek? Çim Saha Uzmanı Tarık Uslu, HT Spor'a yaptığı değerlendirmede RAMS Park'ın zeminindeki sorunların nedenlerini, benzer statlardaki uygulamaları ve çözüm yollarını anlattı... Daha Fazla Göster

RAMS Park'ın zemini neden bu hale geldi? Galatasaray'ın stadındaki çim sorunları nasıl ortaya çıktı ve bu problem nasıl çözülecek? Çim Saha Uzmanı Tarık Uslu, HT Spor'a yaptığı değerlendirmede RAMS Park'ın zeminindeki sorunların nedenlerini, benzer statlardaki uygulamaları ve çözüm yollarını anlattı. Daha Az Göster