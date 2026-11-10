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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig TFF'den 'Çoklu Top Sistemi' kararı!

        TFF'den 'Çoklu Top Sistemi' kararı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de Çoklu Top Sistemi'nin uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 16:39 Güncelleme:
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        TFF'den 'Çoklu Top Sistemi' kararı!

        TFF'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Trendyol Süper Lig'in 12. haftası ve Trendyol 1. Lig'in 15. haftasından itibaren oynanacak tüm müsabakalarda Çoklu Top Sistemi'nin uygulanacağı belirtildi.

        UEFA müsabakaları ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde de uygulanan sisteme göre, top toplayıcıların maç sırasında topları doğrudan futbolculara vermesine izin verilmeyecek. Top toplayıcılar, topları yalnızca saha kenarında belirlenen alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmekle sorumlu olacak.

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