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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF'den Vincenzo Montella için veda mesajı!

        TFF'den Vincenzo Montella için veda mesajı!

        Türkiye Futbol Federasyonu, yollarını ayırma kararı aldığı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili bir veda mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        TFF'den Montella için veda mesajı!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile dün yollarını ayırma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), İtalyan teknik adam hakkında yeni bir açıklama geldi. TFF, Montella için bir veda mesajı yayımladı.

        TFF'den yapılan açıklama şöyle:

        "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Millî Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır.

        TFF olarak, A Millî Takım'daki görev süresi boyunca Milli Takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz.

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        TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Milli Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        TFF'den yapılan açıklama şöyle:

        "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Millî Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır.

        TFF olarak, A Millî Takım'daki görev süresi boyunca Milli Takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz.

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        TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Milli Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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        #Montella
        #TFF
        #futbol
        #Milli Takım
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