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        Haberler Spor Diğer Güreş Tokat'ta başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı

        Tokat'ta başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı

        Tokat Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği yağlı güreş organizasyonunda Erkan Taş başpehlivan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        Tokat'ta başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziosmanpaşa Stadyumu'ndaki güreşlerde farklı boylarda 293 pehlivan mücadele etti.

        Başpehlivanlık kategorisinde 29 pehlivan er meydanına çıktı.

        Finalde Erkan Taş ile Serhat Elvan karşı karşıya geldi. Taş, 28 dakika süren müsabakada rakibini uzatma bölümünde puanla mağlup ederek başpehlivanlığı kazandı.

        Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, güreşçilere ve katılımcılara teşekkür ederek, "Ata sporumuz güreşi yaşatmak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz güreşlerimizde birbirinden değerli pehlivanlarımızın güreşlerini büyük bir heyecanla takip ettik." ifadelerini kullandı.

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        Türkiye'nin dört bir yanından organizasyona katılan pehlivanlara, güreş ağası Ahmet Akcan'a ve güreşseverlere teşekkür eden Yazıcıoğlu, güreş organizasyonlarını sürdürerek sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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        #erkan taş
        #güreş
        #Serhat Elvan
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