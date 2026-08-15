Tour Of Ordu 2026'da ilk etap heyecanı yaşandı!

Türkiye bisiklet sporunda yeni bir heyecan yaratan Tour of Ordu 2026, bugün koşulan ilk etapla başladı. “Kıyıdan Zirveye, Karadeniz Klasiği” sloganıyla düzenlenen organizasyonda 16 ülkeden 96 bisikletçi, Ordu’nun eşsiz doğası eşliğinde kıyıdan zirveye uzanan zorlu parkurda pedal bastı.

Tour of Ordu’nun 106 kilometrelik Ordu-Mesudiye etabını, Solution Tech Nippo Rali Takımı’ndan Kyrylo Tsarenko kazandı. Mükemmel asfalt zemine sahip parkurda zaman zaman etkili olan hafif yağmur ve kafa rüzgârına rağmen bisikletçiler kıyasıya mücadele etti.

STARTI VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BİRLİKTE VERDİ

Tour of Ordu’nun ilk etabı, saat 10.00’da Ordu Cumhuriyet Meydanı’ndan başladı. Start alanında Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat hazır bulundu.

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Damalı bayrağı Vali Muammer Erol ve Başkan Mehmet Hilmi Güler birlikte sallayarak yarışın startını verdi.

Start öncesinde geleneksel imza töreninde 96 bisikletçi imza atarak yarışa katılmaya hak kazandı. Tshenelo Pro Cycling Takımı’ndan 76 sırt numaralı Brandon Downes ise start almadı.

6,3 KİLOMETRELİK NÖTRAL START

Bisikletçiler, Cumhuriyet Meydanı’ndan verilen startın ardından 6,3 kilometrelik nötral bölümde pedal bastı. Gerçek startın verilmesiyle birlikte UCI 1.2 kategorisinde puan veren Ordu-Mesudiye etabında kıyıdan zirveye zorlu mücadele başladı.

Pelotonun hızlanmasıyla birlikte ilk ciddi atak Aisan Racing Team’den Japon bisikletçi Keito Kamiya tarafından geldi. Yaklaşık 10. kilometrede pelotondan ayrılan Kamiya, kısa sürede 15 saniyelik fark oluşturdu. Japon sporcu, 14. kilometrede farkı 1 dakikaya kadar çıkarmayı başardı.

YEŞİLİN İÇİNDE MÜTHİŞ MÜCADELE

Ordu’dan Mesudiye’ye uzanan etap, büyük bölümü mükemmel asfalt zemine sahip parkurda koşuldu. Karadeniz’in eşsiz yeşili içerisinde pedal basan sporcular, kendileri için uygun hava koşullarında büyük mücadele verdi.

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Kaçışını sürdüren Keito Kamiya’ya rağmen peloton kontrollü bir tempoda yarışa devam etti.

24 TÜNEL GEÇİLDİ

Ordu çıkışında Öceli bölgesinin geçilmesiyle birlikte sporcuları bu kez tüneller karşıladı.

Yarış boyunca bisikletçiler tam 24 tünelden geçti. Tünel girişlerinde, görevleri sırasında şehit olan vatan evlatlarının isimlerinin yaşatılması da dikkat çekti.

Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDEYDİ

Yarış boyunca güvenlik önlemleri de en üst seviyede tutuldu. Jandarma ve diğer kolluk kuvvetleri, sporcuların güvenli şekilde pedal basabilmesi için yarış başlamadan saatler önce parkur üzerindeki yerlerini aldı.

Bisiklet dünyasında son dönemde yaşanan acı kazaların ardından güvenlik konusu yarışın en önemli başlıklarından biri oldu.

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FARK 1 DAKİKA 10 SANİYEYE ÇIKTI

Keito Kamiya, 30. kilometreyi tek başına geçerken fark 45 saniye olarak ölçüldü.

Hafif yağmur ve zaman zaman etkisini artıran kafa rüzgârı nedeniyle pelotonun temposu düşerken, Japon sporcu kaçışını sürdürdü.

55. kilometre geride kalırken Kamiya farkı yeniden artırdı ve hakem heyeti tarafından fark 1 dakika 10 saniye olarak açıklandı.

YOKUŞLARLA BİRLİKTE FARK KAPANDI

80. kilometreye gelindiğinde parkurun yükselen bölümleri kendisini göstermeye başladı. Rampalarla birlikte peloton hızını artırınca Keito Kamiya ile aradaki fark da hızla kapanmaya başladı. 81.kilometrede fark yalnızca 17 saniyeye kadar düştü. Pelotonun kaçış grubunu yakalamasının ardından yarışın son bölümünde yeni ataklar başladı.

BAŞKAN GÜLER FİNİŞ ALANINDA

Startın ardından yola çıkan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tahmini finiş saatinden çok önce Keyfalan Yaylası’na ulaştı. Başkan Güler, burada organizasyon yetkililerinden yarışın seyri hakkında bilgi alırken, beraberindeki isimlerle de organizasyonun son hazırlıklarını değerlendirdi.

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SON 10 KİLOMETREDE HEYECAN ARTTI

Etabın son 10 kilometresine girilirken pelotonun temposu iyice yükseldi. Sprinterler takımları tarafından koruma altına alınırken, farklı takımlar pelotonun önünde sürekli tempo yaptı.

Keyfalan Yaylası’nda finiş heyecanını yaşamak isteyen vatandaşların da bölgeye gelmesiyle birlikte yarışın son bölümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Ve beklenen an geldi.

Son kilometrelerde yaşanan büyük mücadelenin ardından Solution Tech Nippo Rali Takımı’ndan Kyrylo Tsarenko, son 100 metrede yaptığı atakla rakiplerini geride bırakarak 106 kilometrelik Ordu-Mesudiye etabının galibi oldu. İkinciliği Konan Racing Team’den Jo Hashikawa elde etti.

YARIN ZİRVE ETABI KOŞULACAK

Tour of Ordu 2026, yarın koşulacak Ordu-Perşembe Yaylası (Karga Tepesi) etabıyla sona erecek.

Bisikletçiler, organizasyonun ikinci ve son gününde 119 kilometrelik zorlu tırmanış parkurunda mücadele edecek.

“Kıyıdan Zirveye, Karadeniz Klasiği” sloganıyla gerçekleştirilen Tour of Ordu 2026’da yarınki etapla birlikte şampiyon ve dereceye giren sporcular belli olacak.