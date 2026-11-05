Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Thomas Reis'tan 3 değişiklik!

        Thomas Reis'tan 3 değişiklik!

        UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Almanya'nın Freiburg takımını konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 21:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Thomas Reis'tan 3 değişiklik!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sol bekte kart cezalısı Cabral'ın yokluğunda Mustafa Eskihellaç'ı sahaya sürerken, yedek soyundurduğu Savic'in yerine Cenk Özkacar'ı, Melih Kabasakal'ın yerine de Mendy'yi sahaya sürdü.

        Savic ve Ozan Tufan'ın ilk 11'de olmaması nedeniyle Muhammed Salah, sahaya kaptan olarak çıktı.

        Trabzonspor’da UEFA listesine bildirilen isimlerden Dju, Aral Şimşir, Batagov, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları, Cabral da kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca, oynama izinleri olmayan Malinovskyi, Okay Yokuşlu, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayir ve Ali Habeşoğlu da kadroda yer almadı.

        REKLAM

        Eksik oyuncuların yokluğunda altyapıdan kaleciler Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak'ın yanı sıra, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren ile Oğuzhan Ertem kadroda yer aldı.

        TARAFTAR STADI DOLDURDU

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.

        Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Alman taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün bir kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

        Karşılaşma öncesi İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta rakip kaleciyle çarpıştığı pozisyonda hayatını kaybeden Tenerife'nin 30 yaşındaki İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için saygı duruşunda bulunuldu.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Drift yaptı 10 otomobilde hasar var

        Aksaray'da cezaevinden izinli çıkan 30 yaşındaki Servet Aldırmaz, otomobiliyle drift atarken polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Biri ekip otosu 10 araca çarpan sürücü, polislerin lastiklere ateş açmasıyla yakalandı. 365 bin lira para cezası uygulanan Aldırmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken,...
        #trabzonspor
        #freiburg
        #Konferans Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bugün Ne Oldu? 5 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Kasım 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifade verdi
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifade verdi
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Gabriel Sara için geliyorlar
        Gabriel Sara için geliyorlar
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Palamut bolluğu yeniden başladı