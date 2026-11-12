Trabzonspor, Isaiah Canaan'ın sözleşmesini feshetti!
Trabzonspor Basketbol, Isaiah Canaan'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
Giriş: 12 Kasım 2026 - 20:01 Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da oyuncu Isaiah Canaan'ın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel basketbolcumuz Isaiah Canaan'ın sözleşmesi, talimatlara aykırı davranışı nedeniyle kulübümüz tarafından tek taraflı ve haklı nedenle feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.
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