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        Haberler Spor Basketbol STBL Trabzonspor, Isaiah Canaan'ın sözleşmesini feshetti!

        Trabzonspor, Isaiah Canaan'ın sözleşmesini feshetti!

        Trabzonspor Basketbol, Isaiah Canaan'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 20:01 Güncelleme:
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        Trabzonspor, Canaan'ın sözleşmesini feshetti!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da oyuncu Isaiah Canaan'ın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel basketbolcumuz Isaiah Canaan'ın sözleşmesi, talimatlara aykırı davranışı nedeniyle kulübümüz tarafından tek taraflı ve haklı nedenle feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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