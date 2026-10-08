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        Thomas Reis 245 gün sonra Samsun'da!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, 245 gün sonra Samsun'a rakip olarak dönüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        Thomas Reis 245 gün sonra Samsun'da!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Samsun'da Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, Alman teknik adam Thomas Reis için farklı bir buluşma olacak.

        Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde en son Samsun'da 7 Şubat 2026'da Trabzonspor'a karşı takımın başında yer alan Thomas Reis, 245 gün sonra bu kez aynı sahada bordo-mavili takımın başarısı için sınav verecek.

        2025-2026 sezonunun 21. haftasında Samsun'da oynanan maçta Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. 22'nci haftada da kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanında 3-1 mağlup olunca Reis ile yollar ayrıldı.

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        Trabzonspor'da ligin 6. haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesi göreve gelen Thomas Reis, ilk deplasman sınavını eski takımına karşı verecek.

        Reis'in Samsunspor'da görev aldığı dönemdeki son iç saha maçı Trabzonspor karşılaşması olarak kayıtlara geçerken bu kez Reis, ilk deplasman maçında alışık olduğu bir yerde yeni takımının başında olacak.

        DEPLASMAN HASRETİNE SAMSUN'DA SON VERMEK İSTİYOR

        Trabzonspor, ligde bu sezon deplasmanda kazanamadı.

        Ligde bu sezon oynadığı 3 dış saha maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Thomas Reis, ilk dış saha maçında eski takımına karşı deplasmanda galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

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        İKİ MAÇ ÜST ÜSTE KAZANAMADI

        Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanmış olacak.

        Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya Thomas Reis yönetimindeki ilk karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek giren Trabzonspor, Samsunspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.

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        #trabzonspor
        #Samsunspor
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