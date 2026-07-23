Trabzonspor'un Avusturya kampı kadrosu belli oldu
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un 23 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştireceği ikinci etap kamp kadrosu açıklandı.
Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışmalarının kadrosu belli oldu.
Bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kamp kadrosuna dahil ettiği 32 futbolcu şöyle:
"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Mustafa Kuzey Akçay, Samet Akaydin, Ali Şahin Yılmaz, Ahmet Berat Tekke, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Noah Saviolo, Doğuhan Aral Şimşir, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Denis Draguş."