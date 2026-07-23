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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un Avusturya kampı kadrosu belli oldu

        Trabzonspor'un Avusturya kampı kadrosu belli oldu

        Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un 23 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştireceği ikinci etap kamp kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        Trabzonspor kamp kadrosunu açıkladı!

        Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışmalarının kadrosu belli oldu.

        Bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kamp kadrosuna dahil ettiği 32 futbolcu şöyle:

        "Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Mustafa Kuzey Akçay, Samet Akaydin, Ali Şahin Yılmaz, Ahmet Berat Tekke, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Noah Saviolo, Doğuhan Aral Şimşir, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Denis Draguş."

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